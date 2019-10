Julián, amigo de Elena Tablada, desmiente que ella quiera lucrarse de su hija: "Lo que siente por su hija es dedicación absoluta y plena"

Sobre la demanda también se ha pronunciado: “¿Qué quiere? ¿Qué salga en las fotos sola como su no tuviese una hija? Es que me parece absurdo”. Respecto a los motivos que habrían llevado al cantante a poner sobre las cuerdas a su exmujer, Julián lo tiene muy claro: “Igual es porque ella está muy feliz y no quiere que lo sea”. Además, ha zanjado el tema dando a entender que Bisbal no es tan “feliz” como aparenta: “No estará tan feliz como dice que esta si se está preocupando tanto por Elena”