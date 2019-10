El íntimo amigo y defensor de Kiko Jiménez en 'GH VIP' estuvo en la boda de Diego Matamoros y Estela Grande

Fuera de la casa de Guadalix se ha llegado a decir que lo que tienen Kiko y Estela es un montaje pactado antes de entrar, donde estarían involucrados no solo los concursantes, también sus respectivas parejas Diego Matamoros y Sofía Suescun. John Vázquez, primo de Estela ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para resolver todo tipo de dudas sobre la modelo, pero Kiko Hernández ha soltado la bomba y ha sacado fotos del íntimo amigo y defensor de Kiko en la boda de la pareja. “Yo siempre he creído que todo esto no era un montaje y que ha surgido pero, si ya se conocen de fuera y han montado esto… me parecería muy ‘heavy’”, ha dicho el colaborador. Por su parte, el primo de Estela admite no haber visto al amigo de Kiko en la boda y deja muy claro que no pondría la “mano en el fuego” ni por su prima ni por nadie: “En ciertas cosas no se puede poner la mano en el fuego por nadie”.