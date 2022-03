Amor Romeira, una de las protagonistas de toda esta historia no ha querido mantener silencio y viendo que siguen dándose informaciones sobre ella y la famosa videollamada no ha dudado ni un momento en aclarar todo en sus redes sociales: "Estoy cansada del tema de la mentira de la llamada erótica con Kiko Rivera. No es verdad y nunca ha existido esa llamada. Jamás he tenido ese tipo de videollamada con él, no es verdad". Y se muestra especialmente dolida con la que hasta ahora era su gran amiga, Chabeli: "No me duele que se cuente esa mentira, me duele la persona que lo cuenta porque era parte de mi familia y yo la consideraba como una hermana".