Chabeli Navarro y Anabel Pantoja se enzarzan en directo: "Rehaz tu vida, estás muy amargada"

Chabeli Navarro revolucionó el pasado viernes 'Sálvame' asegurando que Kiko Rivera había mantenido una videollamada de contenido muy subido de tono con Amor Romeira estando ya con Irene Rosales. La exconcursante de 'Gran Hermano' negó la mayor y aseguró que no entendía el motivo por el que su amiga quería verla envuelta en ese lío.

Chabeli ha conseguido también sacar de quicio a Anabel Pantoja insinuando que Omar Montes podría haberle sido infiel. "Si algún día se ve que todo lo que cuento es verdad reciba disculpas de los que me decís que soy una mentirosa y una falsa", ha comentado la ex de Kiko Rivera.

"Es mentira cariño, bájate del burro y empieza a trabajar en las redes sociales que tienes la cara muy bonita. Yo si me hago un vídeo porno lo hago para mí para mi marido, no como tú, que cuentas hasta los pedos que te cagas. Y tener a mi madre en mi casa y que no se sienta mal porque eso es de vergüenza", ha brotado la sobrina de Isabel Pantoja.