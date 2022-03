Amor Romeira desmiente ente lágrimas la videollamada erótica con Kiko Rivera: "Soy una persona muy leal y nunca haría algo así"

"Soy una persona muy leal y que nunca haría algo así"

Chabeli Navarro asegura que Kiko Rivera mantuvo sexo telefónico con Amor Romeira estando con Irene Rosales

Chabeli Navarro acudía a 'Sálvame' para contar cómo fue testigo de una videollamada erótica de una de sus amigas con Kiko Rivera. Dio algunas pistas sobre quién se podía tratar y dijo que su nombre empezaba por "A".

Chabeli confiesa que Amor Romeira tuvo sexo telefónico con Kiko Rivera

Tras las incesantes preguntas de los colaboradores, el nombre Amor Romeira salía a la luz. La protagonista llamaba al programa para desmentir la acusación: "Yo estoy muy triste y muy dolida por lo que está sucediendo. A Chabeli la quiero muchísimo y no sé por qué me quiere involucrar a mí en historias que ella ha vivido con Kiko", decía.

Amor Romeira, sobre la videollamada erótica con Kiko Rivera: "No es verdad y nunca ha existido esa llamada"

Ahora, Amor ha querido pronunciarse de nuevo y ha subido a sus redes sociales un 'Romeira informativo' en el que explica minuciosamente su versión y desmiente categóricamente las acusaciones de su amiga: "Estoy cansada del tema de la mentira de la llamada erótica con Kiko Rivera. No es verdad y nunca ha existido esa llamada. Jamás he tenido ese tipo de videollamada con él, no es verdad", ha sentenciado.

Además, Amor rompe a llorar al hablar de la traición de su amiga Chabeli: "No me duele que se cuente esa mentira, me duele la persona que lo cuenta porque era parte de mi familia y yo la consideraba como una hermana".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amor Romeira (@amorromeira)

La exgranhermana recalca que es una persona muy "leal": "Quien me conoce sabe que no es verdad porque yo no soy de ese tipo de persona. Soy una persona muy leal y que nunca haría algo así. No me pienso lucrar de esto, también quiero que quede muy claro. Este es un país de prejuicios y de etiquetas y a mí me ha costado muchísimo llegar hasta donde estoy", se ha lamentado.