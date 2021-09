Amor Romeira ha sido víctima de un intento de robo en pleno centro de Madrid (entre Sol y la plaza Tirso de Molina). Lo cuenta ella misma en una conversación telefónica que ha mantenido con un redactor de ‘ Sálvame ’. Ocurrió la madrugada del miércoles a las tres de la madrugada, cuando la exparticipante de ‘Solos on the beach’, que iba acompañada por un amigo, fue asaltada por un hombre .

Amor Romeira cuenta que el individuo rondaba los 40 años , iba bien vestido y le quiso robar utilizando ‘la técnica del abrazo’, que consiste en abrazar a su víctima para acercarse a ella y robarle el bolso . Amor no accedió al abrazo, le pidió que no le tocara pero después le sorprendió metiendo su mano en el bolso.

“Le di de tortazos que, a día de hoy, ese hombre está diciendo ‘no vuelvo a meter más la mano en ningún bolso’. Le di de golpes , no se esperaba que yo le hiciera la llave maestra de Jackie Chan, le cogí la mano, que si no le di sus tres bofetones bien dados… el hombre salió corriendo ”, asegura Amor.

El hombre no consiguió su objetivo pero eso no evitó que Amor sufriera un estado de nerviosismo tras ese fatídico momento: “Pensé, imagínate que voy sola, me quedo muerta. Queda claro y queda patente que una mujer, a día de hoy, sigue sin poder ir sola por la calle”, añade.