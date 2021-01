Israel Lancho llega de incógnito a 'Sálvame' para reconciliarse con Belén Esteban

"Querida Belén soy yo tu examigo Israel Lancho, el hombro en el que lloraste en ‘GH’, tu colega más desinteresado, te apoyé en ‘Gran Hermano’ y también cuando saliste, nos escribimos diariamente y hasta me invitaste a tu fiesta pero de pronto todo se rompió y no sé por qué.

Creo que te tomaste mal unas declaraciones en las que me acusas de avisar a la prensa un día que fuimos a cenar, te juro que no fui yo. Quiero recuperar a la Belén que tan buenos ratos me ha dado, te tiendo mi mano, no está fría, me he puesto guantes, piénsatelo con cariño".