Anabel estalla porque no quiere posicionarse en la guerra Pantoja: cuelga y luego se derrumba en directo

Acaba derrumbándose porque no quiere posicionarse con su tía ni con su primo

Mila Ximénez le echa en cara que hace lo que le indica su tío Agustín y ella lo niega

‘Sálvame’ ha conectado en directo con Anabel Pantoja, que no ha acudido al velatorio del padre de Irene Rosales porque está en Gran Canaria con la rehabilitación de su pierna. Ha contado que ha dado todo su apoyo a su primo y a Irene, pero el momento más duro ha sido cuando se ha enfrentado con Kiko Hernández y con Mila Ximénez. Se ha enfadado y ha colgado, pero cuando ha vuelto a conectar se ha derrumbado por la situación tan dura por la que está pasando su familia.

Anabel ha dicho que está con Irene y con Kiko “en la distancia, pero conectados”. “Cuando una persona sufre tanto es un alivio que haya descansado y que esa agonía que llevaban una semana esperando haya terminado”, ha contado. Además, ha explicado que esta pérdida no se puede comparar con la que sufrió hace unos meses, cuando falleció su madre, algo totalmente inesperado.

La primera frase que ha levantado las críticas de los colaboradores ha sido: “Irene está viviendo un momento muy malo y mi tía está con lo suyo, ahora no se puede hacer nada más que hablarlo y arreglarlo”. Kiko Hernández le ha increpado porque, en su opinión, ambas situaciones no se pueden comparar. Aquí Anabel ha empezado a ponerse a la defensiva: “No entro para que tú me des hostias”. Tras esta frase ha sido Mila quien ha intervenido para decirle a su compañera que últimamente tiene muy malas formas: “Es imposible hablar contigo. O te has comido a tu tía o a tu tío o Cantora”. Luego ha especificado que cree que hace lo que le indica su tío Agustín.

Anabel Pantoja se derrumba en directo

Tras la bronca con Mila Ximénez, Anabel ha colgado. Luego ha vuelto a conectar con el programa para explicar por qué estaba a la defensiva y por qué las acusaciones de Mila y otros compañeros la han afectado tanto. Afirma que no quiere posicionarse ni con su tía ni con su primo: "Yo no estoy de ninguna parte, quiero que todo esto se arregle. Yo no me voy a meter en una guerra, me lo dijo mi madre y le hago caso".

Luego no ha podido contener las lágrimas y se ha derrumbado en pleno directo: "No sabéis lo que es. Yo esto no lo he vivido nunca, me parece mentira".