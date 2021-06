Anabel no quería molestar a nadie pero echaba la vista atrás. Cuando nació, ella acababa e operarse del pecho, se fue a Sevilla hasta con los drenajes y luego tuvo que operarse: “A consecuencia de mi irresponsabilidad me tuve que operar otra vez, pero yo tenía que estar en el parto”.

Anabel Pantoja: "Creo que he sido muy respetuosa"

Además, nos confesaba que mantiene una buena relación con Jessica, con lo que le hubiera hecho ilusión ser invitada: “Lo que no entiendo es por qué yo no pude ir, creo que he sido muy respetuosa y para Kiko soy su hermana, han pasado ocho años y Jessica no puede decir nada malo de mí”.