“Diga lo que diga van a empezar a escribir de la guerra y yo ya no tengo guerras”, dejaba claro Belén Esteban, pero lo cierto es que sigue viendo las diferencias en el trato del torero entre una hija y otra.

Parece que Juls está viviendo en uno de los pisos de su padre en Madrid, lo que contrasta con la ausencia que siempre ha tenido con su hija mayor: "Me llama la atención que tenga un piso en Getafe, que me da igual si es en San Blas o en D'Donnell... Pero si tienes dos que son mayores de edad... ¡Hombre!"

“¿Por qué a una los estudios sí y a otra no?"

Y es que aunque le parece que lo más “normal” es que si tienes una hija vayas a verla como Jesús hace con Juls, no entiende que con otras no se haga: “¿Por qué a una los estudios sí y a otra no? Si das un piso a una… ¿Y la otra?"