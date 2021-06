Kiko Rivera, sobre las ausencias en la comunión de su hijo: "Llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo"

Jessica Bueno ha celebrado no solo la comunión de su hijo mayor, también el bautizo de su hijo menor. Ha sido en un acto precioso celebrado en la casa del matrimonio en Bilbao, pero en el que ha habido poca representación de la familia Rivera... La polémica no ha tardado en estallar y, ante las lágrimas de Anabel Pantoja en 'Sálvame' por no haber sido invitada, Kiko Rivera ha intervenido en directo.

Viendo las imágenes y abordando lo sucedido en 'Sálvame', Anabel Pantoja no podía evitar las lágrimas y es que aunque estaba dispuesta a coger un avión a Bilbao, no se le permitió. Además, la colaboradora de 'Sálvame' iba a ser la madrina del niño, pero finalmente lo ha sido alguien cercano a Jessica.

“No estoy conforme con algunas cosas, claro que no"

Ante las lágrimas de su prima, Kiko Rivera la ha llamado en directo para tranquilizarla y explicar cuál es la situación. “Tú ya sabes la situación que hay, sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo porque yo no pienso en mí, pienso en mi hijo”, decía Kiko, que añadía: “¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo”.