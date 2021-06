Kiko Rivera ha dejado claro que lleva ocho años aceptando cosas que no aceptaría si no fuera por la felicidad de su hijo y lo hace a raíz de la celebración de la comunión de su hijo mayor, Fran. Ante la polémica, la madre de su hijo ha reaccionado con un texto de evidente enfado publicado en su perfil de Instagram.

Anabel Pantoja lloraba en el plató de ‘Sálvame’ y lo hacía porque no le han permitido asistir, pero también porque iba a ser la madrina del pequeño y finalmente no lo ha sido. Así que Kiko Rivera ha intervenido en directo para dejar claro que acepta este tipo de cosas porque tomó la decidido de vivir y dejar que su hijo viva tranquilo.

La respuesta de Jessica Bueno a Kiko Rivera

Jessica Bueno asegura que ha invitado a quienes tiene "trato directo" con su hijo

Bueno ha organizado una fiesta en la que “por respeto y amor” a su hijo han estado las personas que creía “convenientes” y que tenían “trato directo con él”. A su juicio no podían faltar ni su padre, n su esposa ni sus hermanas, pero cree que está en el “derecho” de invitarles solo a ellos y no a los demás: “Son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia”.