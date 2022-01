Tamara Gorro no habla de los motivos de su separación de Ezequiel Garay: "Nuestra intención es morir juntos"

La influencer niega que su separación sea el motivo de su problema de salud mental: "Sé cual es mi diagnóstico desde hace meses"

Tamara Gorro: "¿Cómo no vamos a creer? ¡12 años de amor y sigue habiéndolo!"

Gorro se niega a hablar de los rumores de deslealtades: "No voy a entrar"

Tamara Gorro habla tras confirmar la noticia de su separación de Ezequiel Garay, con quien ha tenido una relación de 12 años. La influencer nos cuenta que no se encuentra bien dado que sufre un problema de salud mental pero niega que esté provocado por su situación sentimental: "Sé cual es mi diagnóstico desde hace meses".

No lo hará público hasta que no esté recuperada, pero sí nos contaba: "Yo dibujaba una felicidad falsa antes de tener a Shaila, era como ¡Todo es precioso! Y no". Por eso Gorro reitera que tiene un problema que le está "costando mucho superar" pero que ya tenía antes de su separación: "No puedo decir que estoy mala por eso".

Tamara Gorro se niega a hablar de deslealtades

Eso sí, no descarta reconciliarse con Ezequiel y deja claro que sigue creyendo en el amor: "¿Cómo no vamos a creer? ¡12 años de amor y sigue habiéndolo!" Pero ¿Qué ha pasado para que se rompa una relación que parecía imposible de destruir? Tamara no entra en detalles: "Motivos como todas las parejas, nuestra intención es morir juntos".