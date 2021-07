Anabel Pantoja está pasando uno de sus cumpleaños más complicados. Mucha gente la ha felicitado, pero no su primo, Kiko Rivera . Además, en ‘Sálvame’ le han preparado tres sorpresas y ha escogido una que no le ha gustado nada… y que ha acabado provocando que se marchara del plató muy enfadada.

La causa que ha esgrimido Anabel para no querer ni cruzarse con Dulce es que le ha hecho daño a su madre: “A mi madre no la toca nadie, a mi madre no la haces llorar”. Además, se quejó de que su enemiga amenazara con darle un tartazo: “Si lo hace, Piqueras abre Informativos conmigo”.