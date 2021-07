Las condiciones que han puesto en su contrato los colaboradores de 'Sálvame': vetos, chocolatinas y un mes de vacaciones

María Patiño ha contado que Antonio Canales ha pedido que no se mencione a su familia. Por su parte Belén Esteban dicho que hay una persona con la nunca compartiría plató, dijo que si ella venía a 'Sálvame' ese día ella no estaría en plató (pero lo ha vetado). Se trata de Ángela Portero.

"En mi contrato no tengo ninguna imposición", ha sentenciado Chelo García Cortés pero Valldeperas la ha interrumpido, no se sabe cómo es todo su contrato porque tiene muchas páginas, "pero hay algo que tú verbalmente siempre nos has pedido que es un tema que quieres que jamás esté encima de la mesa", ha explicado el director. Pero sí que tiene una exigencia, "es pedir por favor protección para una persona (que no es Marta)", ha asegurado Chelo.