Anabel Pantoja ha recibido muchas felicitaciones por su cumpleaños, pero entre ellas no está la de Kiko Rivera. Por eso, ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con el DJ, que ha dejado un mensaje para su prima. Pero sin saber si el contenido es bueno o malo, Anabel se ha negado a escucharlo y ha pedido irse fuera de plató cuando se emita.

Todos los colaboradores se han sorprendido al escuchar esta decisión y han querido ahondar en sus razones. Es cuando Anabel se ha derrumbado y ha explicado que no quiere hacerse daño, a pesar de que cree que su primo no le ha dicho nada malo. “Quiero que mi madre me vea sonriendo”, ha añadido.