Anabel, quien ha sido acusada de ser una pasota a la hora de hablar de los temas que no tienen que ver con su familia , intervino muy enfadada para defender que no era “ninguna nini” pero ¿ha demostrado realmente la Pantoja verdadera implicación en su labor como colaboradora ? ¿Es la primera vez que los rumores de holgazana planean sobre su persona? ¡Repasamos las otras veces en las que su actitud pasiva ha sido criticada!

Anabel, harta de los reproches de sus compañeros

La presentadora de ‘Socialité’ le aconsejó preguntar más cuando no dominara algún tema pero Anabel no se tomó nada bien esta crítica: “Me voy porque no aporto nada”, dijo enfurecida antes de salirse de plató.

Anabel tiene la sensación de que sus compañeros no la valoran y es un sentimiento que arrastra desde hace años. En 2018, se derrumbó en el programa y confesó que no sabía qué esperaban de ella: “Si no tengo nada que aportar y no me expreso bien ¿para qué me traen?”.