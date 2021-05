Un comentario de Anabel Pantoja siembra la discordia en ‘Sálvame’: “¡Eres pesada y mentirosa!”

Anabel lo negaba una y otra vez: “¡El Negro no quiere televisión!”, pero todos se preguntaban cómo era posible que dijera algo así si ahora mismo su chico concursa en un reality. Sin embargo, se refería a un programa en concreto y su afirmación provocaba el ataque de sus compañeros: “¡Él odia ‘Sálvame’!”

El enfrentamiento con Kiko Matamoros

Anabel quería decir que su chico, como otros concursantes de ‘Supervivientes’, aspira a retomar su vida en su escuela de surf con normalidad, no a seguir participando de este mundo. “¡Qué gente tan desagradecida!”, volvía a la carga Matamoros, que se preguntaba: “¡Gracias a este programa tiene un negocio!”

Y esta exclamación provocaba, literalmente, las carcajadas de Anabel: “¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué mi novio tiene un negocio gracias a este programa? ¡Tururú! Yo lo que he dicho es que gracias a este programa vivo muy bien, al Negro no le interesa ‘Sálvame’ ni nada… Volverá a su escuela y a su empresa”.