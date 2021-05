Kiko Rivera ha aprovechado su viaje a Nepal para “hacer limpieza” en sus redes sociales y ha dejado de seguir a varias personas: “Sigo a quienes son mis amigos y a los que me caen bien”, explicaba el disc jockey en un vídeo que colgaba en su propio perfil.

Entre una de esas personas que se ha ganado el ‘unfollow’ de Kiko Rivera está Anabel Pantoja, que se ha quedado atónita al enterarse de que su primo no la sigue: “Me ha empezado a escribir mucha gente para decirme que me había dejado de seguir Kiko”, explicaba en su intervención en ‘Socialité’.

“Comprobé que me había dejado de seguir y me quedé un poco en shock. Le voy a respetar, él tiene su familia, su núcleo, hay muchos que le queremos y que no podemos estar en su día a día”, decía Anabel Pantoja.