Anabel Pantoja se va llamando “payaso” y “estúpido” a Rafa Mora y acaba de rodillas cabreada con ‘Sálvame’: “¿Me vais a crucificar?”

A la colaboradora de 'Sálvame' le pasó factura la emisión de un polémico directo en Instagram

En él, la veíamos tras un día de fiesta con sus amigos y decía sentirse "avergonzada"

Anabel Pantoja emitió un polémico directo en Instagram. Tras un día de fiesta, tomó más de agua con misterio de la cuenta y se le notó en el directo, durante el que su novio, Omar, le pedía que se fuera a dormir. Sin embargo, Anabel no hizo caso de su chico, a quien no paraba de decirle: “¡Que me dejes!” o “¡Cállate la boca!”

La colaboradora pidió perdón a su chico y se declaró avergonzada pero, 24 horas después, la polémica se ha reactivado por un comentario de Rafa Mora, que decía que está claro quién lleva “los pantalones” en la relación. Acto seguido, Anabel se quitaba el micrófono y se iba de plató: “A tomar viento, no he venido aquí a que me juzguen mi relación, te lo aviso”.

“Me quedo aquí”, decía quedándose tras el director: “A ver si vais a venir a decir que mi negro es un calzonazos”. La colaboradora no quería montar “un número” pero le decía “machista” y “antiguo” a Rafa, que le pedía que no hiciera demagogia y se alteraba: “De machista nada”.

La tensión aumentaba y Anabel se creía víctima de ataques: “Le he hablado mal y punto ¿Vais a hacer una carnicería?”; “le hablas como un perro”, le acusaba Rafa y la colaboradora estallaba: “¡Se acabó! Perro lo serás tú ¡Eres un payaso y un estúpido!”