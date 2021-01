“Anabel no está dispuesta a compartir clientes pero, sobre todo, dinero, mucho dinero. Este dinero ella no lo quiere compartir, el dinero que habría calculado que podría perder si sus compradores se dividen.

Por eso ha intentado boicotearla a toda costa, Belén ahora se siente traicionada, decepcionada y dolida, tanto que se plantea no ir ni a su boda. La boicoteadora Pantoja viene para explicarnos qué ha sucedido con Belén y cuánto dinero es suficiente para romper una amistad que creíamos muy sólida”.

Kiko Hernández no la veía mientras leía el texto, pero en el plasma que había tras él podíamos ver a Anabel haciendo una bonita peineta. El colaborador se daba cuenta pasada la publicidad, afeaba a la colaboradora su “falta de educación” pero ella se justificaba: no le había gustado el término y la peineta no iba para él, sino para la persona de redacción que haya escrito el guion: “Es muy feo lo que ha escrito sobre mí”.