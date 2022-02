"Ha tenido bastante trabajo y no se le ha podido ver con ella". asegura Anabel Pantoja y es que ella ha afirmado que habla con su expareja "todos los días", por lo que se atreve a decir que "los tiros no van por ahí" y que pone "la mano en el fuego por Omar" . Todo en medio de un momento complicado para ella, en la que su padre se encuentra enfermo e ingresado en el hospital y por lo que ha terminado explotando y abandonando el plató de Sálvame.

"No hay nada entre ellos", asegura la sobrina de Isabel Pantoja. Anabel explica que si creyese que hubiera algún peligro no estaría tan tranquila en este momento y ha querido dejar claro que entiende que a Alexia le guste tanto Canarias, pero piensa que "se está intentando relacionar una cosa con otra y no tiene nada que ver porque son amigos y no hay nada". Pero termina abriéndose cuando le preguntan si esta relación saliera a la luz: "Me dices que hay una foto de Omar y Alexia besándose y ya estoy en Sevilla". Y explica el por qué: "No quiero que esté con ella".