Alicia, la chica con la que Kiko Rivera fue desleal a su mujer, da la cara: “Sí que hubo encuentros”

Alicia tiene 26 años. Dice que conoció a Kiko Rivera en la cena de empresa , ya que ella es camarera en la discoteca del DJ, y que hubo un momento en que salieron a la calle a fumar. Ella dijo que tenía frío y él le dejó su cazadora. “ Esa noche él me escribe por Instagram para decirme que me quedara con la chaqueta”, explica. Ahí es donde empieza el contacto entre ambos.

¿Kiko Rivera fue sincero en el ‘Deluxe’?

¿Cree Alicia que Kiko Rivera fue sincero en el ‘Deluxe’? “En parte sí. Reconoció que había tonteado conmigo y que no llegamos a nada”. El presentador quiso saber si había habido algún encuentro entre ambos, lo que Kiko negó. No quiso responder, aunque al final acabó por hablar: “Encuentros ha habido. Encuentros hemos tenido en la discoteca”.

Irene Rosales escribe a Alicia

Irene Rosales escribió a Alicia a través de Instagram para pedirle que se apartara de su familia . “Yo me lo imaginé. Él se mensajeaba conmigo y me imaginé que le había pillado y lo puedo llegar a entender. Fue correcta y yo la entendí. Yo también le respondí correctamente”, dice Alicia. A partir de ese momento, afirma que no volvieron a hablar. De hecho, cuando coincidían en la discoteca ni se saludaban.

Al término de la entrevista ha dicho que podría contar más, pero que no lo quiere hacer. "He venido aquí a zanjar este tema", añadió. Afirmó no querer decir nada más, pero una frase suya dejó impactados a todos los colaboradores, que la dijeron que ha abierto un melón. "No voy a contar lo que pasó", se le escapó.