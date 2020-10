Jorge Javier Vázquez, sobre la reacción de Isabel Pantoja tras saber que su hijo Kiko podría tener depresión: “Solo aguanté cinco minutos escuchándola”

Kiko Rivera confesó en ‘Sábado Deluxe’ que estaba pasando por un mal momento en su vida y, por los detalles que daba, los allí presentes dedujeron que podría estar pasando por una depresión. Su madre, Isabel Pantoja, no lo sabía y llamó en directo para hablar con el DJ . Sus palabras han sido muy criticadas por todos los colaboradores de ‘Sálvame’, que consideran que no dio a su hijo el apoyo que necesitaba.

Jorge Javier Vázquez cree que en la llamada de la Pantoja al ‘Deluxe’ “estuvo muy desafortunada”. El presentador ha contado que vio el programa ayer y que no le gustó lo ocurrido: “Solo aguanté cinco minutos escuchándola”. En su opinión, lo que se entendió de sus palabras fue que no quería que su hijo mostrara “sus debilidades” y le recuerda “el mal que le hace a él y a ella”.

Los colaboradores también critican a la Pantoja

Incluso Chelo García-Cortés no se ha mostrado de acuerdo con el contenido de la llamada de Isabel Pantoja. “Me dio tanta rabia que no le mandé ningún mensaje”, ha dicho. En su opinión, “no puedes regañar a una persona cuando está en el suelo y tiene el valor de decir que tiene depresión, que no se encuentra. Tienes que darle apoyo. No te puedes avergonzar de tener a tu lado a alguien que tiene depresión”.