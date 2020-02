Entre Andreína e Ismael surgió cierta complicidad en ‘La isla de las tentaciones’, lo que no entiende ella es cómo, de repente, Ismael se alejó de ella: “Me llevé el chasco de mi vida”, asegura.

“Desde el principio entablamos una conexión bonita”, explica Andreía que no entiende cómo, de repente, Ismael la llevó a su habitación para zanjarlo todo: “Me sentí utilizada y me duele mucho. Me gustaba Ismael y fui a por todas”.