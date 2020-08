Anita Matamoros se defiende de las críticas por su actitud ante el covid: "Estoy igual de sensibilizada que todos"

En algunas de sus stories habíamos podido ver a Ana Matamoros sin mascarilla, algo que asegura haber hecho en condiciones de seguridad. "Me atacáis mucho con el tema covid si hago una story sin mascarilla es que en ese momento puedo, si no lo haría. Estoy igual de sensibilizada con vosotros con este tema. No os preocupéis por mi salud porque la llevo muy al día, me hago las pruebas y los de mi alrededor también", afirmaba.