El colaborador decía que se lo esperaba y añadía que ya tiene trabajo en otra productora que también trabaja en Mediaset. Sin embargo, pronto dejaba claro su enfado: "Donde no me quieren es porque no me merecen".

Con las cosas más frías, Antonio Canales reconoce estar afectado por la decisión de la productora: "Quizá otra persona que no sabe tener la frialdad que yo tengo, se pone a llorar como un niño, pero no era el momento tampoco. Igual me he acomodado y he pensado que iba a estar para siempre o por un tiempo largo, y no ha sido así", ha admitido.