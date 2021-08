Antonio explicaba que como bailaor, no se puede cortar las uñas porque si no sangraría al taconear con las botas. Ahí ha acabado la broma, pero al final Antonio se ha enfadado cuando ha visto que Miguel ha publicado una foto en redes sociales.

“No me has visto bailar pero mis pies son Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, no sé cómo serán los tuyos”, gritaba Canales, que exigía a su compañero que ni le mencione; “yo hago preguntas”, decía Miguel defendiéndose y explicando que solo ha publicado algo que le ha llamado la atención.

“De mí no se ríe nadie porque no me sale de los coj***”, se quejaba Antonio gritando mientras Miguel le recordaba que la cámara había enfocado sus pies en directo: “Conmigo no te pases, niñato”.