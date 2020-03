Antonio David Flores se enfrenta a Gema López: “A mí no me ha hecho falta Rocío Carrasco para nada”

Ante este ataque, Antonio David se ha enfrentado a su compañera: “No manipules las cosas porque no son así. Las cosas que he hablado ha sido para defenderme de la crítica y he defendido lo mío: mis dos hijos”. Pero Gema ha insistido: “No es verdad. Has hecho muchas más cosas y desde el minuto uno ya estabas aprovechándote del apellido”.