Carmen Borrego da un paso atrás tras conceder una entrevista en la que decía que Rocío Carrasco jamás perdonará a su hija. Ahora sostiene que es opinión, no información, y que sus amigos no sabían lo que iba a decir en la revista.

“Yo no critico que haya ido a ‘Supervivientes’, pero de ella se puede hablar porque sus compañeros han hablado de ella”, se justificaba la menor de las Campos, añadiendo: “Si de esa niña no hubiera hablado nadie, Carmen Borrego no hubiera abierto la boca, aun así no he dicho nada malo de la niña”.