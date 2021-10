Marta López y Antonio David Flores podrían haber tenido algo, según José María Franco

“Este tío no ha parado”, insistía José María pero Kiko Hernández, íntimo amigo de Marta López, lo desmentía en el plató de ‘Sálvame’: “A mí me lo cuenta todo y yo puedo garantizar, por la relación que he tenido durante 20 años con Marta, que me lo ha contado todo, todo todo, que Antonio David no forma parte de su elenco amoroso”.