La primera razón de Rocío Carrasco para hablar

La primera diapositiva ha dejado totalmente impactado a los colaboradores: “ Esta historia comienza el día en que Rocío Carrasco no murió ”.

La segunda clave: "Intenta quitarse la vida"

Jorge Javier Vázquez se quedó de piedra cuando leyó la segunda clave. Aseguró que pensaba que esa información no se iba a dar hasta el domingo debido a lo fuerte que es. Cuando la desveló, el plató se quedó en silencio, incapaz de reaccionar.

La segunda clave leía por Jorge Javier: "Hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida . No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo”.

Kiko Matamoros ha sido el primero en hablar después de escuchar la impactante frase leída por el presentador. “Me produce lástima, me da pena. Pero también me da pena él porque a lo mejor le están poniendo una carga que no le corresponde”, ha dicho.