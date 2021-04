La sobra de la duda que cayó sobre Rafa Mora

Todo sucedió en ‘Quiero dinero’, un espacio en el que los colaboradores se sometían a retos y preguntas. Cuando le tocó a Antonio David Flores, tuvo que responder preguntas de todo tipo ante Kopérnica, máquina capaz de detectar las emociones humanas y, por tanto, discernir si mienten o no.

Sin embargo, hubo una pregunta que sorprendió a todos y afectó a otro colaborador, Rafa Mora: “¿Le has visto siéndole desleal a su novia, Macarena?” La cara de Rafa Mora lo decía todo, no podía creérselo y Antonio David, mostrándose aparentemente atónito, decía que no, pero la máquina determinó que mentía…