Antonio David confía en una reconciliación de sus hijos con Rocío Carrasco: “Mi hija lleva mucho tiempo necesitando a su madre”

Al nuevo colaborador de ‘Sálvame’ le ha emocionado escuchar que su hija lleva mucho tiempo sin su madre y nos ha confesado que tiene “fe” en que las cosas se puedan solucionar: “Mi hija lleva mucho tiempo necesitando a su madre. Ellos tienen un vacío, me gustaría que las cosas se solucionaran entre ellas, entre ella y los niños, conmigo si quiere lo hacemos, si no, no pasa nada”.