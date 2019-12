Lo que le han pedido a Antonio David sus hijos con respecto a su madre: que no ponga piedras en el camino, aunque se las pongan a él

Hay quien pone en duda la cara conciliadora que Antonio David Flores mostró en su entrevista en el ‘Deluxe’ con respecto a Rocío Carrasco como madre y él reitera: “Las cosas han cambiado mucho desde hace algún tiempo”. Pero ¿Ha sucedido algo que no sabemos? ¿Un acercamiento?

Antonio David niega, pero sus hijos le han pedido algo: que reme a favor. Aunque no es un acercamiento, hay cosas que han ocurrido y respetará lo que le han pedido sus hijos: que aunque me pongan piedras, que yo no ponga piedras en el camino”.