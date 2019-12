Antonio David habla sobre el supuesto veto que le impidió trabajar en televisión: "Yo creo que Terelu no tenía mucho poder pero está relacionado con esa la familia"

Antonio David Flores es el nuevo colaborador de 'Sálvame' y se ha sometido a una rueda de prensa con sus compañeros para contar cómo ha vivido todo este tiempo alejado de los medios. Kiko Hernández le ha hecho una pregunta clave sobre algo que se ha comentado en más de una ocasión: la mano negra que impidió que pudiese trabajar en televisión. El colaborador cree que no solo ha sido culpa de la demanda que le interpuso Rocío Carrasco en su momento: "No tengo pruebas, lógicamente, para darte nombres pero, sí que ha habido gente con mucho poder aquí durante años que ha intentado, a través de relaciones con directores de productoras, que no participara en programas donde estaban ellos", contestaba Antonio David.