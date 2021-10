Antonio David visitó una comisaría tras las informaciones que se dieron en ‘Sálvame’: "Quiere que demostremos todo"

Antes de ver las declaraciones del testigo de ese encuentro, el reportero aseguraba que la visita del ex guardia civil la pasada noche a una comisaría tenía que ver con lo que se contó en ‘Sálvame’ esa misma tarde. “El mensaje que a mí me llega es: ‘ que demostremos todo lo que estábamos contando ayer”, comentaba Sergi mientras los colaboradores reaccionaban estupefactos.

El equipo del programa no tardó en encontrar un testigo de un encuentro de Antonio David y la chica de Mediaset. El reportero le enseñaba una foto de la protagonista, y el chico confirmaba: “Si a esa chica la he visto en ese bar de al lado tomando un café con un muchacho que yo creo que era Antonio David, hará un par de semanilla, o quizá menos. Yo no sé sin tendrán algo, pero nosotros los vimos”.