El efusivo reencuentro de María Patiño y Antonio Montero: la colaboradora salta literalmente a sus brazos

María Patiño se emocionaba en plató escuchando a su compañero, quería abrazarle, pero pasaban los minutos y no llegaba... así que cuando se ha producido el momento ha saltado literalmente a sus brazos mientras sonaba su canción favorita: 'No dejes de soñar'.

Y no ha sido la única, Lydia Lozano ha acabado llorando porque Antonio le ha pedido perdón al oído mientras le abrazaba. Durante días, Antonio ha sostenido que Lydia estuvo años firmando los reportajes de otros y esta declaración generó un conflicto intermitente que le ha pasado factura a su compañera.

"Le he dicho que siento si le he hecho daño porque lo siento de verdad, mi intención no es hacerle daño", ha asegurado Antonio, dejando a Lydia entre lágrimas.