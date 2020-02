Lydia Lozano se va tras un comentario sobre el accidente en el que murió quien era su pareja

La cara de Lydia Lozano lo decía todo cuando escuchaba, para su sorpresa, a su excompañero criticarla. Se trata del paparazzi Pipe Yale, quien definía a su entonces compañera como “traicionera” e “interesada”. Minutos después, la periodista se lo reprochaba en directo y no imaginaba que lo peor estaba a putno de llegar…

Las lágrimas han aparecido casi al instante: "¿Cómo se puede ser meter la muerte de un compañero que era mi novio para desacreditarme?”, gritaba Lydia; “yo no he cuestionado tus sentimientos”, respondía él.

Pipe decía no saber que esto podía utilizarse en directo pero, ante las preguntas, aseguraba que es cierto y que hay más coas (no solo de Lydia) que no se saben. “Dale”, le retaba Paz Padilla y Lydia Lozano se ha ido llorando.