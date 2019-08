Los tres mensajes de apoyo de los colaboradores a Antonio Tejado: "Deseo que salgas de ese problema, sé que lo vas a conseguir porque tienes mucha fuerza"

Patiño le ha hablado al colaborador sin tapujos: "Yo sé que tu obsesión del día de hoy era recuperar a Marina, y te entiendo porque para ti es un apoyo importante aparte de tu familia, porque bien sabes que no hay nadie mas". La colaboradora entiende que para Antonio su ex es una persona muy importante, aunque le ha pedido que sea claro con ella: "No juegues con ella si tanto la quieres. Que no se quede solamente en una promesa en el aire para atrapar a la chica a la que quieres porque no es serio".