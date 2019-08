Anabel Pantoja se derrumba al hablar de su polémico vídeo en Cuba: "Dejar claro que adoro a los niños y que jamás haría nada en contra de ellos"

Para aclarar su postura, la 'sobrinísima' se ha puesto en contacto con 'Sálvame'. Confiesa que se arrepiente de lo ocurrido porque no era consciente del daño que podía causar: "Pido disculpas y perdón a toda la gente que le he podido hacer daño, no era mi intención". Además, ha eliminado los vídeos de su cuenta, algo que Kiko Hernández le ha aplaudido: "Ahí si que no has estado nada cortita, has estado muy valiente".