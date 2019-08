María Patiño, sobre la última hora de Antonio Tejado: "Estamos hablando de un problema serio, pero lo más importante es que ha pedido ayuda y se le va a ayudar"

Los colaboradores están muy preocupados por la situación que atraviesa su excompañero Antonio Tejado. El pasado martes 27 'Sálvame' sacaba a la luz la noticia de que el colaborador le había mandado vídeos 'subidos de tono' a una chica de Lleida. Al salir este 'escándalo' Antonio le mandó varios mensajes a la dirección del programa en el que aseguraba que no "volvería a pisar el plató" de 'Sálvame'.

Después de haber mantenido una conversación telefónica el pasado miércoles en la que el excolaborador se reiteraba, los colaboradores están preocupados por el que siguen considerando su compañero. Rafa Mora confiesa que ha hablado con él por la mañana y cuenta que lo ha visto mal: "La verdad que me he quedado muy preocupado. Creo que está en una situación límite en la que necesita ayuda".

Por otro lado, Kiko Hernández al igual que el resto de los compañeros, ha manifestado su 'culpa' por no haberse dado cuenta que Antonio tenía un problema: "Sentir no haberlo notado, no haber estado un poco atento a esas llamadas de atención de Antonio Tejado".