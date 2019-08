'El Cejas' habla de su futuro en 'GH VIP' junto a Mila y se despide cantando uno de sus éxitos: "Como metan a todos de la edad de Mila no me enamoraré"

Confiesa que ha vivido solo por lo que no tiene problema a la hora de cocinar, planchar y otras tareas domésticas, aunque dice que estar todo el día encerrado le da respeto: "Yo es que soy de salir y estar todo el día por ahí". Los colaboradores le han preguntado por su compañera Mila, y el rapero ha respondido que lo que conoce de ella es lo que ha visto en la televisión, aunque dice que tiene bastante carácter.

María Patiño le ha preguntado si es posible que salga de la casa de Guadalix enamorado, a lo que 'El Cejas', provocando la risa del público y los colaboradores ha respondido: "Como metan a todos de la edad de Mila creo que no. Me gustan mayores pero no tanto". Además, antes de marcharse ha querido despedirse cantando su éxito "Pónmelo ahí", canción que sale en su serie web de Mtmad "Una vida de mierda".