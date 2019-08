Última hora sobre Antonio Tejado: "Ya está en manos de un profesional para solucionar sus problemas"

José Antonio León está en Punta Umbría, lugar donde se ha ido Antonio con su familia. Desde allí nos cuenta que Tejado le ha confesado su problema tal cual, sin darle vueltas: "Me dijo José Antonio tengo un problema, lo voy a solucionar, porque a mí esto no me ha pasado nunca". Además, dice que todo empezó a partir de su salida de 'GH DÚO': "Es una situación que descontrolo, me he juntado con quien no debía", le confesaba el colaborador a nuestro compañero.