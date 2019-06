La Azúcar Moreno reaparecen tras el huracán desatado por su abandono en ‘Supervivientes’ y advierten: “Llegará un momento en el que hablaremos”

Tras semanas sin dar declaraciones las Azúcar Moreno han concedido unas palabras a ‘Sálvame’ para contarnos un poco sobre su vida tras el huracán desatado con su abandono en ‘Supervivientes’. Toni y Encarni han expresado que se sienten tristes porque se han dicho cosas “muy feas” y “desagradables” sobre ellas. En su opinión todo lo que ha salido por la tele no son más que especulaciones injustas: “Lo mejor es no hablar de nadie, los hechos demostrarán las cosas”. Pese a esto las artífices de ‘Solo se vive una vez’ han conseguido alcanzar el equilibrio y siguen subiéndose a las tarimas a darlo todo por su público: “Después de todo, lo único bueno de todo esto es el amor de pueblo” y no descartan dar explicaciones cuando lo consideren oportuno: “Llegará un momento en el que hablaremos”.