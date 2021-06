Barranco defiende a Rocío Flores y ataca a Belén Ro: “Se está pasando bastante”

¿Se ha planteado Rocío Flores dejar la televisión? “Jamás he hablado de este tema con ella. Yo, sinceramente, le he dicho varias veces, como amigo, que debería tomarse un tiempo y pensar en su persona porque al final, está en el punto de mira y está en una situación que ojalá yo nunca este. Siempre me contesta en plan cachondeo que es verdad, que debería irse por ahí ella sola y tomarse un tiempo, pero en plan cachondeo, nunca hemos hablado seriamente”, comentaba Albert.

Además, y después de hablar de los supuestos vetos de Rocío Flores y Antonio David, Barranco ha asegurado que Rocío no le ha dicho nada por visitar ‘Sálvame’: “Yo se lo dije y a mí no me dijo absolutamente nada, me dijo que no había ningún problema”.