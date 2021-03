Belén Esteban: “Iker Casillas tiene un rebote que flipas con Gustavo, va a haber demandas”

Tras anunciarse su ruptura, Iker y Sara han tomado aminos separados, pero no parece, de momento y según publican algunos medios, que lo vayan a hacer en soledad. La revista Semana publica que Iker se habría refugiado en una joven cantante andaluza y, por su parte, 20minutos, asegura que Pablo López sería “el inesperado confidente de Sara Carbonero”.

“ Iker tiene un rebote que flipáis con Gustavo . Nuestro compañero, en un momento de la conversación con Iker dice que es íntimo de una persona para ganarse la confianza del portero y en realidad no ha hablado con él en la vida”.

La colaboradora también quiso desmentir una información de Kiko Matamoros: “No quiero que se enfade, pero lo tengo que hacer. Dijo que era tacaño, a mí alguien que tiene discotecas en Madrid me dice que es de los pocos futbolistas que pedía la cuenta. No como otro futbolista, un caradura, que pedía cava del barato para asegurarse que no se lo cobraran. A Iker le ha dolido mucho que Matamoros le llamase tacaño”.