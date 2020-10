Jorge Javier Vázquez y su conflicto con Belén Esteban: “Desde aquello, lo nuestro no es igual”

“Claro que no es igual”, respondía ella ante la pullita del presentador: "Fue desmedido, me común marrón"

Para Jorge Javier Vázquez es como si no hubiera pasado "nada" y Belén exclamaba: "¡Jo***, qué suerte!"

Las rencillas de María Patiño y Mila Ximénez han hecho que afloraran viejos problemas de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. El presentador, tras una contestación de la colaboradora, le ha dicho que lo suyo no ha vuelto a ser igual desde su último enfrentamiento... y los problemas han vuelto.

Sucedió tras el regreso de la colaboradora a ‘Sábado Deluxe’ después del confinamiento. Sus ideas políticas y un par de alusiones a cómo había vivido la situación el presentador hicieron que Jorge Javier Vázquez estallara. Y el conflicto fue a más durante una ‘cumbre de la paz’ que ‘Sálvame’ celebró dos días después. En aquel momento parece que acercaron posturas… Sin embargo, los problemas se han enquistado.

“Desde aquello, lo nuestro no es igual”, decía Jorge Javier Vázquez; “claro que no es igual”, respondía ella: “No es porque te haya dejado de querer ¿Eh? Pero no me merece la pena”.

Belén no quería retomar el tema, pero Jorge Javier Vázquez insistía. “¿Nuestra relación se ha echado a perder?”, preguntaba él y ella intentaba no entrar al trapo: “Dijiste cosas que me dolieron mucho, el pasado es pasado, pero tengo mi corazoncito”.

El presentador quería saber si aún hay algo que le duele y ella solo le recordaba que le dijo “cosas feas”: “Fue desmedido, me comí un marrón y dijiste cosas primero que no eran verdad y segundo que no te importaban”.