Belén Esteban y Rafa Mora: de sus tensos enfrentamientos, a sus momentos más cariñosos

La relación entre los colaboradores ha tenido muchas idas y venidas a lo largo de todos estos años

La novia de Alessandro Livi, Patricia, conoció al italiano trabajando como imagen en una discoteca. Después de que Rafa Mora explicara en qué consiste dicho trabajo, a Miguel Frigenti se le ocurrió preguntar a Matamoros quién de los colaboradores de ‘Sálvame’ encajaría en dicho perfil. “Tú no podrías porque luego vas grabando”, respondió él acusándole de haber filtrado unas imágenes de Antonio David y Marta Riesco en una discoteca.

Frigenti aseguraba que él no era el responsable, pero Rafa Mora insistía que vio como grababa las imágenes. “¡Ya podréis dos contra uno! Si tenéis alguna duda id a la directora y preguntáis quien ha filtrado eso. Yo sí sé quién grabó”, estalló Belén Esteban en defensa de su amigo.

“Yo no sé si las filtro, pero estaba grabando”, aseguró el extronista. “¿Y qué pasa? ¿No se puede grabar?”, quiso saber la ganadora de ‘GH VIP 3’. “Tú eres la primera que quita los móviles cuando haces una fiesta”, le reprocho Rafa.

“Lo mejor que hice en mi boda fue quitar el móvil, pero ya sé que tengo que hacer cuando celebre una fiesta: no invitar a algunas personas, como Rafa Mora. Sabes el cariño que te tengo, pero es estar con Matamoros y te cambias".

Antes de empezar ‘GH DUO’ Belén también se enfrentó a Rafa por defender a su amiga Ylenia: Vuestros problemas son vuestros pero yo conozco a una Ylenia distinta de la que tú hablas. Yo a Ylenia la voy a defender porque es mi amiga y lo que no hago con mis amigos es airear nuestros reproches en un plató. La vamos a tener por algo que no te compete, guapa, le advirtió el valenciano. “A mí tranquilito con lo de guapa”, le pidió la de Paracuellos. “Yo también soy tu amigo Belén y por ti me mato por cualquiera”, le dijo Rafa.

Belén Esteban y Mila Ximénez vivieron una de sus etapas más tensas tras la participación de la sevillana en ‘GH VIP 7’. Rafa contó que en una de las campañas que se hizo desde ‘Sálvame’ para apoyar a la colaborada, la tertuliana dudo en participar. "¿Que yo te dije eso a ti? Mira Rafa, flipo. No es verdad y que digas eso… Alucino contigo. Eres Antoñito el fantástico ahora poniéndote medallas con Mila y jorobándome a mí", explotó Belén.

Belén también intercedió a favor de Lydia Lozano cuando ésta dio la noticia de que Rocío Flores había hablado con su madre. “Todo el mundo sabe que Lydia no es íntima amiga mía y sabéis lo que yo he defendido siempre a Rocío Flores. Pero si a Lydia le han engañado, que no lo creo, no me ha parecido el trato que le han dado algunos compañeros como Rafa Mora y Kiko Matamoros”, se sinceró. Sin embargo, aunque los colaboradores han tenido algún que otro roce, se tienen mucho cariño y lo han demostrado en muchas ocasiones.

Poco antes de la boda de Belén con Miguel, el de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no dudo en alabar el cambio físico de su compañera. Belén afirmó que Gustavo González “se volvía loco” cada vez que la veía por detrás y el valenciano aseguraba que no era para menos. “¡Es que te has puesto para la boda… ese culo tú no lo tenías antes!”, reconocía Rafa Mora.