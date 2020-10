El mosqueo de Belén Esteban: la colaboradora se va de plató

La tarde ha sido convulsa para Belén Esteban desde que un comentario de Jorge Javier Vázquez hiciera aflorar las rencillas del pasado. “Desde aquello, lo nuestro no es igual”, decía el presentador y ella le daba la razón: “Claro que no es igual”.

Se refería a su discusión el día en que Belén regresó del confinamiento y se enfrentaron por sus opiniones políticas sobre la gestión de la crisis del coronavirus. Jorge Javier quería resolver el conflicto y, aunque ella se negaba, finalmente le decía: “Fue desmedido, me comí un marrón y dijiste cosas primero que no eran verdad y segundo que no te importaban”.